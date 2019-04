Aracely Arámbula actualiza a fans sobre rumores de su estado de salud

View this post on Instagram

Hoy un día HERMOSO lleno de toda la energía Positiva ✨🙏🏻✨🍀💕🎼🥇😘 #miarafamiliabella gracias por todos sus mensajes y por preocuparse por mi estoy SÚPER !👌🏻🍀 Y muy Emocionada y 😃 trabajando para ustedes ! 🎼💃💕 muchos bes💋💋💋ssss #AgradecidayFeliz 🙏🏻😘🍀💋💓