Exclusiva: Toni Costa habla de su relación con Fonsi y el reencuentro con Adamari López

Desde que salieron la imágenes del reencuentro en público de Adamari López y su ex, Luis Fonsi en ‘Un Nuevo Día’, se despertó nuevamente el pasado que dejaron atrás, hace casi 9 años, cuando decidieron darle fin a la relación y enfrentar un divorcio complicado.

Como te contamos, Toni Costa estuvo de invitado en la competencia, ‘Despierta América’ donde dio una clase de Zumba y, además participó en ‘Otro Rollo’, segmento en donde le preguntaron sobre este encuentro.

A la salida de Univision, pudimos hablar en exclusiva con Toni un poco más sobre su parecer de este encuentro que, para muchos, podría haber sido muy incómodo, pero para él parece todo lo contrario.

“Han pasado muchísimos años, cada uno tiene su vida, sus familias, sus hijos y yo no puedo opina mucho más allá, ya que no fue mi año, no me hace daño, y yo respeto mucho lo que tuvieron… Ellos tuvieron una vida pasada, como yo también la tuve, y como que eso va a estar ahí, no puedo aportar mucho más a esto”, comienza diciendo Toni.

Sin embargo, quisimos saber un detalle en particular, ya que en su relato en ‘Despierta América’, Costa aseguró que tenía una muy buena relación con el ex de su mujer, Fonsi, por lo que le preguntamos ¿de dónde nacía eso?

“Nos hemos conocido en el velorio de don Luis, el papá de Adamari, él tuvo el detalle de ir para allá y normal porque fue su suegro en algún momento, y ahí pude conocerlo y compartir con él… No es que vayamos a jugar al golf juntos, pero lo respeto mucho, lo admiro muchísimo, y uso sus canciones para mi clase, está presente en mi vida con su música…No hay una relación de amigos, amigos por la situación”, nos confesó.

Toni también nos contó que trataron el tema de la visita de Fonsi al show matutino de Telemundo como algo normal, como todos los temas que tratan en la casa, y como parte de la comunicación que hay entre ellos.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

Loading the player...