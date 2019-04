Entrenador de la tenista española Sara Sorribes le llama fuerte la atención y crea enorme polémica

"¿Me ponga la faldita y juego yo?" fueron las polémicas palabras del coach que de inmediato a su difusión despertaron la ira de muchos

A menudo los entrenadores tienen que intervenir de manera terminante para buscar una reacción en sus pupilos y frecuentemente no es la forma más amable. El problema hoy en día surge cuando dichas ‘arengas‘ se vuelven del dominio público gracias a los medios de comunicación.

Esto sucedió durante un torneo de tenis disputado en Bogotá, Colombia en donde la española Sara Sorribes perdía su partido ente la rumana Ana Bogdan, razón para que su entrenador, el también español Germán Puentes entrara a la cancha y reconviniera a su jugadora.

El tono y algunas palabras que Puentes usó fueron suficientes para despertar la ira de muchos que lo acusaron hasta de misógino.

En el video de la escena se puede escuchar a Fuentes decirle a Sorribes: “¿Para que quieres la raqueta? ¿para jugar?”, comenzó el entrenador: “Te he dicho lo que tenías que hacer, entras al segundo set y ¿qué haces?¿Para qué me quieres aquí?” y la cereza en el pastel: “¿Quieres que juegue yo? me pongo la faldita y juego yo. Llamamos a tu papá que venga a jugar también. Aquí la que tienes que jugar y trabajar eres tú. Basta de lloriqueos y ponte a trabajar”.

Sara Sorribes al final ganó el partido, pero ¿la que usó Fuentes es la forma de motivación correcta? ¿Es una exageración considerar maltrato a la arenga de este entrenador?

La misma Sorribes dijo al diario Marca: “Estoy dolida porque la imagen que se está dando de Germán no es así, me fastidia lo que se está diciendo, creo que es injusto”.