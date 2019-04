El jumpsuit de Rashel Díaz de ‘Un nuevo día’ con el que les calla la boca a los ‘haters’ de Instagram

Ahora no tuvieron algo que criticarle a la presentadora de Telemundo

Rashel Díaz es una de las presentadoras más queridas por el público latino que sintoniza “Un nuevo día”. La presentadora de Telemundo ha despertado con la audiencia hispana a través de los años y se ha convertido en una pieza fundamental del matutino.

En recientes semanas Díaz ha sido severamente criticada por “haters” en Instagram debido a sus atuendos que a algunos de los admiradores del programa no sienten que van con ella. Las críticas brutales se desvanecieron con el traje que usó el viernes 12 de abril. Rashel portó un jumpsuit con un cinto rojo a la cintura que estilizó su figura.

Los “haters” se quedaron mudos ya que en la publicación de la red oficial del programa matinal solo se pudieron leer mensajes positivos.

“Muchas bendiciones. Bella y bien vestida como siempre”, escribió un fan. “Tan chula ella”, otro admirador agregó. “Hermoso tu look”, otro seguidor comentó. “Lindo traje”, observó otro fan. “Se ve muy bien”, también se pudo leer entre los comentarios.

En entrevista con Mandy Fridmann, Rashel abordó el tema de los tóxicos mensajes que recibe en redes por la manera en que la visten.

“Desde mi corazón te digo que a mí no me molestan los comentarios hirientes, ni las criticas, estoy acostumbrada al llevar tanto tiempo en este medio… Claro que con el auge de las redes sociales, ahora sabemos más lo que llevan las personas en sus corazones , y es muy común ver opiniones destructivas hacia otros”, expresó.

“A mí me dicen de todo: que si mi esposo es más joven, que me dejará, que si me operé… En fin, podría llenar una hoja entera pero lo que contesto siempre es, “Bendiciones”, y contesto eso porque es lo que de verdad deseo para esas personas, porque al expresarse así no están hablando de mí, sino que están revelando quiénes son ellos, y qué valores tienen como seres humanos. Así que por esa razón no me molestan”.