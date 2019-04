Trump confirma que piensa mandar a indocumentados detenidos a “ciudades santuario”

En medio de las constantes amenazas en materia migratoria que lanza casi a diario el presidente Donald Trump este viernes llega una que no deja de sorprender a diversos sectores de EEUU.

Trump confirmó esta mañana que está estudiando “en serio” la posibilidad de enviar a indocumentados detenidos por las autoridades a las llamadas “ciudades santuario”, localidades generalmente lideradas por demócratas que no destinan recursos a perseguir a inmigrantes.

“Debido al hecho de que los demócratas no quieren cambiar nuestras tan peligrosas leyes de inmigración, estamos en efecto, como se ha informado, considerando en serio (la idea de) colocar a inmigrantes indocumentados solo en las ciudades santuario”, escribió Trump en Twitter.

Due to the fact that Democrats are unwilling to change our very dangerous immigration laws, we are indeed, as reported, giving strong considerations to placing Illegal Immigrants in Sanctuary Cities only….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019