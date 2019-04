El piloto Benito Guerra capacita a policías de Guanajuato para manejar patrullas deportivas

MÉXICO – El piloto mexicano Benito Guerra es el encargado de capacitar a los policías del estado de Guanajuato para manerjar los autos deportivos de alta gama que serán usados como patrullas.

Fue el propio piloto que dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde se muestra orgulloso de aportar sus conocimientos por el bien de la sociedad.

“Hoy es un día donde me siento bien de poder aportar algo a la sociedad mediante capacitaciones de conducción a elementos de seguridad del estado de Guanajuato, este estado que me ha dado tanto y me alegro de poder retornar con mi experiencia algo que servirá para tener un Guanajuato y un México mas seguro. #corvette #camaro #police#guanajuato”, escribió Guerra en Instagram.

Y es que hace unos días las autoridades de Guanajuato informaron que al menos 10 autos deportivos de alta gama, Camaro, Corvette, Mustang y Cadillac, decomisado al crimen organizado serán usados como patrullas.

Y para evitar accidentes, el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez, recurrió a la experiencia del piloto mexicano para que entrené a los elementos de Seguridad Pública, que estarán manejando las nuevas patrullas deportivas.