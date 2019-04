Alertan por atún crudo molido congelado contaminado con salmonela

Los restaurantes y los minoristas no deben vender o servir atún molido congelado

Al menos 13 personas resultaron infectadas por un brote de salmonela en 7 estados de EEUU que está vinculado al consumo de atún molido congelado que se vende bajo la marca Jensen Tuna, informó el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El 15 de abril de 2019, Jensen Tuna retiró el atún que se empacó individualmente en bolsas de una libra y se vendió en cajas de 20 libras con los números de lote z266, z271 y z272.

Jensen Tuna distribuyó el producto a todos los estados donde se reportaron contagiados (Conecticut, Iowa, Illinois, Minesota, Dakora del Norte, Nueva York y Washington), pero el producto retirado podría haberse redistribuido a otros estados.

Dos personas han sido hospitalizadas por el brote que por el que no se han reportado muertes.

Mientras la investigación del CDC siga en curso, los restaurantes y los minoristas no deben vender o servir atún molido congelado retirado del mercado de Jensen Tuna Inc.

Los consumidores que piden sushi hecho con atún crudo, incluido el “atún picante”, deben preguntar al restaurante o tienda de comestibles si el atún que sirven fue suministrado por Jensen Tuna.

La mayoría de las personas infectadas con Salmonela desarrollan diarrea, fiebre y calambres estomacales entre 12 a 72 horas después de comer alimentos contaminados.

La enfermedad suele durar de 4 a 7 días, y la mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento.

Tienen mayor riesgo de contagiarse con la enfermedad niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas con sistemas inmunológicos debilitados.