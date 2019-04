Lo que piensa Ivanka Trump de los inmigrantes

El papel de moderadora que tuvo durante la campaña presidencial de su padre se ha puesto ahora en duda

El presidente, Donald Trump, tiene cinco hijos. Pero solo a uno de ellos le ha dicho que podría ser presidente. Y es que Ivanka Trump, su hija mayor, es “única” a los ojos de su padre.

“Si alguna vez quisiera ser presidente, creo que sería muy, muy difícil de vencer”, dijo Trump en una entrevista reciente con la revista The Atlantic.

Durante la campaña presidencial muchos observadores y analistas políticos vieron en Ivanka una especie de fuerza moderadora de los peores instintos de su padre. Pero tras más de dos años de administración Trump, el papel de Ivanka como moderadora se ha puesto más en duda que nunca.

Cuando Trump inició su política de tolerancia cero con la inmigración indocumentada y separó a las familias, Ivanka dijo que había sido un “punto bajo” de la administración.

“Ese fue un punto bajo para mí también. Lo creo firmemente y me opongo con vehemencia a la separación familiar”, dijo la hija del presidente en agosto de 2018.

Sin embargo, defensores de los migrantes como Isaías Guerrero del Centro Para el Cambio Comunitario la criticaron por su falta de compromiso con los derechos humanos.

“¿Dónde ha estado desde el principio de la administración donde la comunidad migrante ha sido atacada?”, dijo Guerrero en una entrevista con Noticias Telemundo el año pasado.

Este miércoles, Ivanka volvió a hablar sobre inmigración, un tema que no suele tocar. Durante una entrevista con la agencia de noticias The Associated Press, se le preguntó si era partidaria de cerrar por completo la frontera sur.

“Yo apoyo las fronteras seguras. Y creo que el presidente ha dicho que cerrar la frontera no es algo que vaya a hacer. Pero su obligación como comandante en jefe es resguardar las fronteras. Y no creo que haya disensión bipartidista en ese asunto”, respondió Ivanka.

Luego la reportera le preguntó acerca de sus sentimientos cuando veía las imágenes de las familias desesperadas por cruzar la frontera.

“No hay otra manera de sentirse más que extremadamente empática con estas familias. Y es muy difícil, republicanos, demócratas… hay una crisis humanitaria en nuestra frontera. Pero también necesitamos proteger a la gente de este país”, agregó la hija de Trump.

Ser la hija de Trump y parte de su Gobierno ha puesto a Ivanka en una situación incómoda. Como una persona que proyecta una imagen ecuánime, según la ha descrito la reportera Elaina Plott en su artículo sobre Ivanka, donde entrevistó a más de 50 personas, la retórica inflamatoria de su padre puede ser difícil de conciliar.

Según esta autora, Ivanka aprecia ser considerada por sus logros en la administración, por las políticas que ha impulsado (ninguna de ellas relacionadas con la inmigración) para ayudar a las mujeres. El resto, ha dicho a sus amigos, tan sólo es “ruido”.