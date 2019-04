Quiere que sus empleados trabajen 72 horas semanales para seguir siendo el más rico de China

Por el contrario, una empresa cambió su horario a solo cuatro días de trabajo por semana, descubrió que sus empleados eran un 20% más productivos

Trabajar 12 horas al día, seis días a la semana es un regalo “más allá de las ganancias monetarias”, según el hombre más rico de China.

El multimillonario Jack Ma, cofundador de Alibaba Group Holding Ltd. BABA, ha respaldado repetidamente la jornada laboral que comienza a las 9 a.m. y concluye a las 9 p.m. Eso durante seis días a la semana.

Muchos empleados chinos han empezado a pedir un mayor equilibrio entre la vida laboral y la personal, por lo que Ma ha vuelto a señalas los beneficios de trabajar tantas horas.

“Si encontramos cosas que nos gustan, el horario no es un problema”, escribió Ma, de 54 años, en una larga publicación en el sitio chino de redes sociales Weibo. “Si no te gusta [tu trabajo], cada minuto es una tortura. Personalmente, creo que ser capaz de trabajar tantas horas es una gran bendición … ¿Cómo logras el éxito que deseas sin tener que esforzarte más y más tiempo?“, dijo.

Jack Ma, con un valor de $ 39.3 mil millones de dólares, según Forbes, también escribió en un mensaje a los empleados el jueves pasado que decía: “Y los que no estén dispuestos a dedicar 12 horas al día a Alibaba no necesitan aplicar. ¿Por qué molestarse en unirse a nuestra empresa. No nos faltan los que trabajan ocho horas cómodamente”, añadió.

Opiniones en contra

Sus comentarios han provocado críticas por parte de los usuarios chinos de las redes sociales, incluido un usuario de Weibo que comentó: “¿Alguna vez pensaste en las personas mayores en el hogar que necesitan atención, o los niños que necesitan compañía?”, según informa CNN. “Si todas las empresas hacen cumplir un horario así, nadie tendrá hijos” porque no habrá tiempo para comenzar o criar una familia.

Los medios estatales chinos intervinieron el domingo con un artículo publicado en el periódico estatal People´s Daily, aunque no nombró a Ma: “Promover el trabajo duro y el compromiso no significa forzar las horas extra. La aplicación obligatoria de la cultura de las horas extraordinarias no solo refleja la arrogancia de los gerentes de negocios, sino que también es injusto y poco práctico”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha descubierto que la productividad es más alta cuando las personas trabajan menos horas, y el rendimiento de los trabajadores en realidad disminuye una vez que las personas registran más de 48 horas por semana.

El CDC también ha vinculado la asignación de horas extra con mayores tasas de enfermedad, lesiones y muerte, sin mencionar el aumento de peso y más consumo de alcohol y tabaco.