“¡Venga, papá!”: el gol olímpico de Diego Maradona a sus 58 años

La magia del "10" sigue ahí

La figura y el drible pueden haberse ido, pero la magia con el balón sigue intacta. Así lo demostró el astro argentino Diego Armando Maradona en un video en el que anotó un gol olímpico que se volvió viral.

Con fineza, el técnico de Dorados disparó al arco desde la marca del tiro de esquina con su privilegiada pierna zurda que le permitió ganar un Mundial de fútbol como jugador profesional.

“¡Venga, papá!”, celebró Maradona como si hubiera anotado en un partido profesional.

Y todo el pueblo cantó:

"Maradó, Maradó",

nació la mano de Dios,

"Maradó, Maradó" 1️⃣0️⃣ 🇦🇷 pic.twitter.com/vkK91Dcstg — Fernando Beltrán (@FerBeltranFut) April 17, 2019

“El Diego le sigue pegando muy bien”, “hay cosas que no se olvidan”, fueron algunos de los comentarios de sus fans para el ex 10 de la selección argentina.

Y es que el entrenador está de manteles largos pues tiene en puerta el encuentro de cuartos de final del Ascenso en contra de Cimarrones.

A pesar de todas las críticas y los escándalos, Maradona ha podido imprimir un sello ganador a un equipo sin grandes figuras.

“Ellos son personas, seres humanos. Yo debuté a los 15 años. A los 15 años no le podías tirar un túnel a un profesional porque te agarraba del cuello. Y eso lo cambié yo. Por qué no lo puede hacer, eso es el futuro de él, lo que siente como futbolista. Cambié muchas cosas dentro del fútbol o creo haberlas cambiado con los muchachos, con los chicos que he jugado, que han sido representativos, como Gullit, Van Basten, Careca… Son jugadores que no podíamos tener Navidad y Año nuevo”, dijo en una reciente entrevista el hombre de 58 años.