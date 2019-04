Así se despidió Ana Brenda Contreras de ‘Por amar sin ley’ tras muerte de Alejandra

View this post on Instagram

Todo mi amor , admiración y respeto a todo el equipo de @poramarsinley en estas escenas tan complicadas. Mis #Despachitos los amo! Sin duda un proyecto que está muy dentro de mi corazón y extraño estar en el diario, pero se que los seguiré viendo a todos. Oye: Te quiero y te admiro @elgueromex ❤️ jefe de jefes !! Que creen que pasará con Alessita? Despertará del coma? Se quedará así? Sobrevivirá? Morirá? Swipe a la derecha para que vean cómo se hicieron estas escenas…