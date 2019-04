Verano fit: 6 consejos para tener un físico ideal desde ya

Aún tienes meses para prepararte y verte espectacular en la que muchos consideran la mejor época del año

¡Llegó la primavera! Ahora es el momento para prepararnos de cara a uno de nuestros tiempos favoritos del año: ¡el verano! Puede que muchos nos hayamos descuidado un poquito durante el invierno y no culpo a nadie, esto es normal.

Cuando llega la primavera suena esa alarma mental que nos dice que la temporada de los shorts, los vestidos ligeros y de lucir nuestra mejor figura ha llegado. Por eso hoy compartimos seis consejos claves para actuar ya y obtener el deseado cuerpo de verano.

1. Reduce tu índice de grasa corporal: Hay muchas herramientas en Internet para calcular tu índice de grasa corporal, y solo necesitas tu peso, estatura, medidas de la cintura, cadera y cuello. Muchas personas piensan que solamente pueden obtener esta información mediante un entrenador personal en un gimnasio, cuando en realidad pueden utilizar la tecnología a su favor y hacerlo desde casa. ¡Anímate y házlo hoy!

2. Elimina algo negativo de tu dieta semanalmente: Ya me conocen, no creo en dietas radicales y estoy convencida de que los pequeños pasos que damos a diario son los que finalmente se convierten en un estilo de vida saludable que perdura a largo plazo. Podrías comenzar por eliminar una cosa que sabes que no te hace bien por semana. Por ejemplo, esta semana diles adiós a las papas fritas y reemplazarlos con un snack bueno para ti.

3. Evita el azúcar cuanto te sea posible: Están las frutas naturales y además hay una infinidad de sustitutos que nos dan ese gusto dulce que a veces necesitamos y no dañan nuestra salud ni interfieren con nuestro plan de cuerpo de verano. Para endulzar, me gusta mucho la Stevia en particular, pero hay otros que puedes usar, en cualquier caso.

4. Dale con todo al ejercicio cardiovascular: Esto puede ir desde una caminata vigorosa cerca de tu casa, nadar, andar en bicicleta, bailar zumba, o ¡hasta la danza árabe si eso es lo que te gusta! ¡El punto es mantener tu cuerpo en movimiento!

5. Aumenta la proteína y la fibra: Esas son dos palabras que serán las mejores amigas de tu cuerpo de playa porque una dieta que incluye alimentos ricos en fibra y proteína podría ayudarte a sentirte satisfecha y promover la digestión. Mis fuentes favoritas de proteína y fibra son los pistachos, y leguminosas como los garbanzos o los frijoles.

6. Cómprate un bikini nuevo: Y modélalo frente al espejo cada semana para monitorear tu progreso. Eso te motivará para persistir y no abandonar tu proyecto de llegar al verano de 2019 con un espectacular y sano cuerpo que robe todas las miradas en la playa y que inspire a otros a hacer lo mismo.

Por Laura Posada, entrenadora profesional, coach de vida y portavoz de Wonderful Pistachios