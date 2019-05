9 consejos para evitar hacer compras impulsivas

No siempre se compra por necesidad, pero ¿cómo saberlo?

Ir de compras es uno de los pasatiempos favoritos de muchas mujeres. Visitar un centro comercial es como recorrer Disney World, donde existe un mundo mágico repleto de zapatos, ropa, carteras, accesorios, maquillajes, entre miles de artículos más.

¿Cómo es posible que no terminen comprando algo? Es que siempre falta maquillaje, cremas, una blusa, un pantalón, un lindo traje, un bolso, un par de zapatos o un objeto para el hogar.

Alguna se detiene a pensar: ¿lo necesito o solo lo hago por capricho? Sin importar la respuesta, existe un gran número de féminas que quieren compensar su estado anímico con las compras.

Hay quienes señalan que ir de shopping es una excelente terapia. Adquirir algo nuevo provoca una sensación inmediata de bienestar, pero pasajera, afirman los psicólogos. Cabe destacar que este pasatiempo no está relacionado con el trastorno de compra compulsiva, reconocido por la World Psychiatry Association y publicado por la US National Library of Medicine National Institutes of Health.



Este se caracteriza por el impulso irresistible a comprar y una vez realizada la compra se produce el alivio de la tensión. La conducta produce problemas de pareja, familia y económicos. Suele estar relacionada con sentimientos de soledad, tristeza y frustración, y requiere ayuda profesional.

No obstante, si con solo pensar en algo nuevo se te dibuja una sonrisa de oreja a oreja y tu mal humor pasa a un segundo plano es casi seguro que compras por vanidad. Y es que adquirir algo nuevo es placentero, pero por más que se compre siempre se termina utilizando la misma ropa, ya sea porque pasa desapercibida en el clóset o porque provoca “alergia” planchar.

Por eso aquí te damos varios consejos para que analices antes de que te dejes llevar.