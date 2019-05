¡Sorpresa! Dayanara Torres recibe el mejor regalo durante su cuarta terapia contra el cáncer

View this post on Instagram

🎀Counting My Blessings Always Surrounded by 💕LOVE 💕 #Treatment4 Rodeada de Amor y el mejor grupo de apoyo! @omarcruzphoto @paulanthonylove @joyce_giraud y la Reina Madre q no me suelta ni en las cuestas y mi Cristian… que Gracias a Dios hoy estuvo libre y me pudo acompañar a mi tratamiento… Aguantando mi mano, me dio toda La Paz del Mundo! 🎀 Siempre Agradecida por sus Oraciones y Buenos Deseos… 🎀 THANK YOU #Coolibar for the beautiful t-shirts for your great mission to Protect & Prevent. 100% of the proceeds from this UPF 50+ t-shirt will be donated to the Melanoma Research Foundation: Go to Coolibar.com "BE BRAVE" . Ve a Coolibar.com y compra esta camisa que te protege contra el sol (UPF 50+) y 100% de tu compra es donado al Melanoma Research Foundation . . . #BeBrave #Blessed #Grateful #Loved #Melanoma #MelanomaAwareness #Cancer #Praying #Orando #Rezando #Pinagpala #Nagpapasalamat #Mahal #4 #4Down #iGotThis #Stronger #Guerrera 💃🏻 #inGodsHands #🙏🏻 #NoMeSuelten #LasOracionesLlegan