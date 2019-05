Qué Escándalo: Lady Gaga se desviste en la Met Gala 2019 y queda en ropa interior

La cantante tuvo 4 looks durante su entrada al evento

Lady Gaga fue la que dio la bienvenida a todos a la Met Gala 2019 y lo hizo de una manera impresionante. La cantante es conocida por sus atuendos estrafalarios y la temática “camp” de este año fue la ocasión idónea para dar exhibir sus locuras.

La intérprete de “Born this way” no sólo usó 1 atuendo, si no que 4 distintos looks durante su entrada por la alfombra roja. Gaga entró con un vestido despampanante especialmente diseñado para ella por Brandon Maxwell.

Poco tiempo después se quitó la primera capa rosa revelando uno negro por debajo. Caminando un poco más, otro vestido magenta tenía abajo, y nuevamente se lo quitó para quedarse en su ropa interior en negro.

Todos los cambios sucedieron en un lapso de 15 minutos dejando boquiabiertos a los presentes y al resto del mundo que lo vivimos a través de las redes sociales.