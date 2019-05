Lupillo Rivera piensa volver a casarse tras su divorcio feo de Mayeli Alonso

Además dijo que quería tener más hijos

A Lupillo Rivera le quedaron ganas de volverse a casar y no le dio miedo hacer a pesar de la mala experiencia que tuvo tras su divorcio de Mayeli Alonso con quien estuvo casado por quince años.

“Sí quisiera casarme de nuevo. Creo que el amor no tiene límites. Creo que el hombre se debe entregar a la mujer al ciento por ciento. Siempre he querido ser un hombre de familia, siempre he tratado, me he esforzado al cien por ciento”, dijo al programa “Ventaneando” de TV Azteca.

El conocido “toro del corrido” que se encuentra en México grabando el programa “La Voz” en donde funge como uno de los coaches de la competencia de canto al lado de Belinda, Yahir y Ricardo Montaner, dijo querer tener más hijos.

“Una mujer que se sienta independiente y segura de sí misma para mí es lo más sensual que puede haber. Me gustaría tener un par de hijas más con una mujer, específicamente”, agregó.

A pesar de sincerarse con el programa, Rivera no tocó el tema sobre la razón de su separación de Alonso.

“La razón por qué pasó mi divorcio nunca la voy a divulgar, nunca lo voy a decir porque mis hijos se merecen un respeto de su padre y no quiero [lastimarlos]”, explicó.