Laura Zapata defiende a Vicente Fernández en polémica de ‘hígado gay’

La hermana de Thalía pide respeto al cantante mexicano

Laura Zapata salió a defender a Vicente Fernández después de que se hiciera una gran polémica alrededor de la opinión del cantante sobre rechazar un órgano de una persona homosexual.

“Yo creo que así como se respeta la decisión de la sexualidad (de la comunidad gay), así también se debe respetar el pensamiento de Vicente Fernández y no hay que satanizar a nadie y tampoco a las personas que son conservadoras y dicen que eso no les parece… Los que piden respeto resulta que no lo dan“, dijo Zapata ante los medios mexicanos.

Por ser una “gloria nacional” la hermana de Thalía pidió respeto a Fernández ante la controversia. “Pido respeto sobre todo para los ídolos nacionales. Yo lo respeto profundamente. Hay que respetar lo que él expone, lo que dice, lo que piensa“, agregó.

Zapata también dijo que “se agradece” si alguna vez ella se ve en necesidad de recibir un transplante si aceptaría un órgano de una persona gay.