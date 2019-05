‘Medios masivos de comunicación no reflejan realmente el trasfondo de la crisis venezolana’

Expertos critican a las cadenas televisivas CNN y Univision entre otros medios, por no presentar todo el contexto del conflicto

La información generada por las grandes cadenas de televisión en español en Estados Unidos (CNN, Univision y Telemundo), sobre Venezuela, no es imparcial e íntegra, sino que refleja “la línea marcada por el gobierno norteamericano”.

“La llamada prensa de referencia, en realidad ha sido capturada por la linea que quiere seguir el gobierno norteamericano”, dijo José Luis Benavides, profesor de periodismo en la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN). “Claro que no lo hacen intencionalmente, pero es parte de sus limitaciones estructurales de propiedad [los dueños no son periodistas] y de las rutinas de trabajo de los reporteros; básicamente solo repiten lo que el gobierno quiere poner afuera”.

Benavides declaró a La Opinión que, por ello, la propaganda en contra del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, “generalmente es fácilmente consumible”.

“En realidad, está diseñada para crear consenso entre el público estadounidense y lograr que sea imposible defender al gobierno de Maduro, es decir, que la gente no tenga distintas perspectivas de Venezuela, como si solo quisieran que se hable de un problema y que el pueblo quiere liberarse del dictador”.

Aunque subrayó que las causas de la problemática de Venezuela son complejas, consideró que es algo similar a lo que ocurre en otros países.

“Por ejemplo, en el conflicto entre palestinos e israelíes, la prensa norteamericana solamente cubrirá la información cuando hay momentos de crisis y lanzamiento de cohetes”, dijo. ‘Sin embargo, no cubren la violencia económica que agobia a los palestinos; y en el caso de Venezuela, se olvidan de que el gobierno norteamericano es responsable de la crisis que viven por la escasez de medicamentos y la gente muere, y esto es una política económica que debería cubrir periodísticamente como un acto de violencia”.

Benavides refirió que, por ejemplo, el presentador de noticias Jorge Ramos, quien tuvo un fuerte altercado con el presidente Maduro, al que calificó personalmente de “dictador” y fue retenido en Venezuela “creo que confunde el periodismo con un negocio de espectáculos”.

“Lo único que hizo fue crear una situación de provocación donde salió dañado como periodista, lo cual está lejos de ser en realidad”, expresó. “También creo que la gente de Maduro no midió correctamente al darle la entrevista, porque Jorge sabe que lo que funciona y es importante para la televisión es tener niveles de audiencia, y si eso vende el noticiero de Univision, él lo hace”.

El profesor de periodismo en español en CSUN consideró que no es remoto pensar que pueda darse una intervención militar o de alguna otra forma de Estados Unidos en Venezuela.

“Lo más significativo que ha ocurrido directamente en años recientes fue en América Central, con asesores militares y mercenarios entrenados que le hacían la guerra al gobierno de Nicaragua, pero si quieren embarcarse e intervenir en Venezuela, no será fácil porque es un país grande y crearía dislocamiento en la región, y creo que sería más probables que los veamos actuando con un ejército de mercenarios en la frontera entre Venezuela y Colombia”.

“A Guaidó no lo tocan ni con el pétalo de una rosa”: Luengas

Rubén Luengas, un periodista mexicano independiente, quien fuera presentador de noticias en Telemundo 52 de Los Ángeles, expresó que, efecto, algunos reportes de las cadenas CNN, Univision y Telemundo, en sus reportes “no ocultan su afiliación a lo que sus medios desean que ocurra en Venezuela, aunque se supone y se dice tradicionalmente que los periodistas deberíamos ser equilibrados y presentar dos puntos de vista”.

“La realidad es más compleja que dos aristas”, añadió Luengas. “No reflejan la realidad, porque hasta ahora no he escuchado a nadie que diga de donde salió [Juan] Guaidó, que se calcula es hechura de la CIA [Agencia Central de inteligencia estadounidense]y no lo tocan ni con el pétalo de una rosa; no hablan de los efectos de 40,000 muertes a causa de las sanciones económicas; esto no es solo un asunto de [Nicolás] Maduro, a quien también habría que cuestionar, pero también es cierto como quedó demostrado en el reciente golpe de estado [llamado levantamiento por Elliot Abrams, represéntate de Donald Trump para Venezuela] ”.

Conocedor de la realidad de Latinoamérica, Luengas mencionó que Abrams, llamado a restaurar los derechos humanos en Venezuela, “es el mismo personaje que negó la matanza de El Mozote”.

La masacre de El Mozote fue una de muchas perpetradas contra la población civil, cometidas por el batallón Atlacátl, de las Fuerzas Armadas de El Salvador, formado por la CIA en la Escuela de las Américas, en Panamá. Entre el 10 y 12 de diciembre de 1981, los agentes gubernamentales mataron a aproximadamente 985 hombres, mujeres y niños.

El interés de EE. UU. es el petróleo venezolano

“¿Cómo es posible que estos canales de televisión no pongan en contexto a estos personajes para demostrar lo que quiere hacer Estados Unidos en Venezuela?, preguntó Luengas. “Si prestamos atención, en enero de este año, John Bolton [asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca] dijo que lo que Estados Unidos quiere de Venezuela es su petróleo”.

En efecto, durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox Business, Bolton declaró: “Estamos conversando con las principales compañías estadounidenses ahora”, apuntó Bolton, y añadió que su objetivo es que esas empresas “produzcan el petróleo en Venezuela. Sería bueno para el pueblo de Venezuela y el pueblo de los Estados Unidos”.

Estas declaraciones fueron hechas horas después que el mismo Bolton diera a conocer la imposición de sanciones contra Petróleos de Venezuela (PDVSA). Las medidas restrictivas comprenden el congelamiento de unos 7,000 millones de dólares en activos de esa compañía estatal venezolana.

“Desapareció el Cuarto Poder”

El historiador venezolano Miguel Tinker Salas, profesor en Pomona College de la ciudad de Claremont, expresó que los medios masivos de comunicación -en el que incluyó a La Opinión- “creo que solamente tienden a repetir la política dominante que emerge del Departamento de Estado [de Estados Unidos]’.

“Eso no quiere decir que Venezuela no esté enfrentando una seria crisis humanitaria como sucede con Honduras o Guatemala, pero nadie pregunta a la oposición [venezolana] cuál es su propuesta para resolver la crisis”, dijo el experto. “[En Venezuela] son problemas estructurales que tiende a repetir la problemática de un país con mal manejo de sus recursos, la economía, el petróleo, la comida, el control de divisas y la monoexportación o monoeconomía de la que depende del 95% de todas sus divisas”.

Tinker Salas el papel de la prensa -como el cuarto poder- desapareció antes de la invasión de Estados Unidos a Irak, “cuando le dio eco al Departamento de Estado, que en Irak había armas de destrucción masiva; es lo que nos vendieron a todos, que si no se invadía a ese país el mundo iba a perecer, y sabemos que después de la invasión esas armas no existieron; los medios no cuestionaron a George Bush y la prensa no tuvo ya una visión crítica, sino solo de eco”.

Por lo anterior, consideró que Elliot Abrams, John Bolton, Mike Pompeo [Secretario de Estado] y [el Senador de Florida] Marco Rubio “son los cuatro jinetes del Apocalipsis”. En la mitología universal, los cuatro jinetes del Apocalipsis son el hambre, la guerra, la muerte y un misterioso jinete del caballo blanco.

“Ahora, con las sanciones que no permiten vender petróleo a Venezuela, eso va a repercutir y a agravar la crisis económica y política’, dijo Tinker Salas. “Cuando dijeron que [Nicolás] Maduro había firmado un papel y que saldría del país en avión nadie preguntó dónde estaba la evidencia”.