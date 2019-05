Amplían servicio de viajes compartidos en carros por el precio de un viaje en bus

"Los 20 minutos que tardaba a pie desde la estación de metro de North Hollywood (Red Line) a mi casa se han convertido en cinco con esta aplicación", cuenta un usuario de Vía

En enero de este año, el Metro de Los Ángeles lanzó un nuevo programa para ofrecer viajes desde y hasta tres estaciones del metro: Artesia, El Monte and North Hollywood, por el precio de un viaje en bus.

El programa, que se presta el servicio en colaboración con la aplicación para teléfonos inteligentes Vía, tiene un sistema similar al de otras empresas de tecnología que ofrecen transporte compartido “a la carta” como Lyft y Uber. La diferencia es que el servicio de Vía ofrece transporte sólo desde y hacia una estación del Metro, dando así una alternativa para las personas que viven relativamente cerca de una estación pero que aún deben recurrir a un vehículo motorizado para llegar hasta allí.

“Llevo dos meses usando el servicio, prácticamente desde que empezó. Lo leí en un artículo de La Opinion y me pareció una gran alternativa para potenciar el uso del transporte público en una ciudad donde el rey es el auto privado”, dice Joel Cazorla, quién hace uso del Metro para ir al trabajo en el centro de Los Ángeles.

“Los 20 minutos que tardaba a pie desde la estación de metro de North Hollywood (red line) a mi casa se han convertido en cinco con Vía. Normalmente tengo que solicitarlo por la app unos 7-10 minutos antes de la hora que tengo previsto salir de casa. Casi siempre llega a la hora que te marca la aplicación. Algo que también me parece muy útil es que me envían un mensaje de texto dos minutos antes de que llegue el carro y cuando ya está en el lugar de recogida”, asegura Cazorla.

El programa se presenta como una de las nuevas propuestas innovativas en la ciudad para incentivar el uso de transporte público. De hecho, el sistema es fácil de usar y se puede acceder a través de la aplicación para teléfonos móviles o llamando al teléfono (619) 731-0710.

Las personas que deseen viajar deben estar ubicadas en un área demarcada alrededor de una de las estaciones del metro que hacen parte del piloto. Además, los usuarios pueden pagar con su tarjeta TAP creando una cuenta en la aplicación Vía. El costo del viaje para usuarios de la tarjeta TAP será de $1.75. Sin embargo, también es posible pagar con otros medios como tarjeta de crédito, de débito o tarjetas prepagadas, con un costo de $3.75 por viaje. Incluso, las personas que hacen parte del programa LIFE, tendrán la posibilidad de viajar gratis.

“El trayecto se hace muy fácil y los conductores que me han tocado han sido siempre amables. Muchas veces me asignan conductores que ya conozco y podemos continuar la conversación que dejamos la vez anterior. Ese trato cercano me parece muy agradable”, dice Cazorla. “Aunque es un sistema de coche compartido, solo dos veces en estos dos meses me ha tocado ir con otro pasajero en Vía”.

Ampliación del servicio

El servicio en la estación de North Hollywood amplió su rango de acción, de forma que ahora pueden recoger y dejar pasajero en la estación del metro, en el aeropuerto de Burbank o en la estación de tren que va a San Diego.

Además, en los últimos días la plataforma anunció la expansión del servicio en toda la ciudad de El Monte y llega hasta el este cerca de La Puente. Ahora se pueden solicitar los viajes desde y hacia la estación El Monte de Metrolink. En Artesia, por su parte, se ha duplicado la zona de servicio y ahora se puede usar el servicio hacia y desde las estaciones de metro Compton Blue Line, Willowbrook / Rosa Parks, Avalon y Long Beach Boulevard.

Muchos de los conductores que trabajan para el servicio Vía trabajan también con Uber o Lyft, sin embargo han manifestado que están “más contentos en Vía porque tienen un horario fijo semanal (que se distribuyen al inicio de la semana). Y porque, como el servicio cubre un área pequeña, no tienen grandes trayectos”, manifestó uno de los conductores.