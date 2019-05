¿Cuáles son los pros y contras de los autos compactos?

Los autos compactos tienen ventajas y desventajas que debes sopesar a la hora de escoger alguno de ellos

Los compactos son autos diseñados para transitar por la ciudad, ya que no son tan grandes y son fáciles de maniobrar. También son capaces de realizar viajes de recorridos considerables, aunque estarán limitados por su comodidad y espacio. Así que como todas las cosas, estos vehículos tienen sus pros y sus contras. ¡Veamos!

Pros de los compactos

Ahorro en combustible: estos vehículos consumen menos combustible que autos más grandes. Esto significa un ahorro considerable en los gastos, y también menos emisión de gases tóxicos.

Manejo y capacidad de maniobrar: los compactos son fáciles de maniobrar. Esto, además de su tamaño, favorece su circulación por la ciudad, y a la hora de estacionar, no resulta tan complicado, sobre todo si se trata de espacios reducidos.

Son más económicos: los compactos son más baratos que otros de mayor tamaño o más lujosos. Esto no quiere decir que sus materiales sean de baja calidad, todo lo contrario, se usan menos materiales.

Se reduce el costo de mantenimiento: los autos compactos cuentan con motores de 4 cilindros. Esto implica que, en cuanto a mantenimiento, es mucho más económico. Además, al ser pequeños, tienen menos componentes que en gran medida son fáciles de reemplazar.

Contras

Entre las desventajas de los compactos se cuentan las siguientes:

Espacio reducido: la mayoría de estos autos tienen capacidad para 4 pasajeros. Por otro lado, su maletera es pequeña, lo que limita su capacidad de almacenamiento. Y esto también complica el transporte en caso de querer hacer viajes largos.

No es un auto familiar: si piensas comprar un compacto para uso familiar, te vas a ver limitado. Estos autos no son lo suficientemente espaciosos para una familia numerosa.

No son todoterreno: Otro aspecto negativo es que este auto no sirve para transitar caminos rústicos ni montañosos. En este sentido, son autos que circulan en superficies lisas, más bien citadinas. Así que si buscas vivir aventuras, un compacto no es el indicado.

Debes tener en cuenta estas consideraciones a la hora de elegir un compacto. Todo depende de lo que necesitas y desees.