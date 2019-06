AMC Theatres dará a niños un boleto de cine, bebidas y palomitas de maíz por sólo $4 dólares

Los niños menores de 12 años deberán ir acompañados de un adulto

Durante este verano, la cadena de cines AMC Theatres ofrecerá una oferta en donde los niños sólo pagarán $4 dólares por una película, unas palomitas de maíz, bocadillos de frutas y una bebida.

Tal y como lo leíste, del 5 de junio al 14 de agosto, las salas participantes ofrecerán funciones con estos descuentos los miércoles por la mañana.

La lista de películas incluye “Smallfoot,” “Trolls,” “Hotel Transylvania 3,” “Peter Rabbit,” “Wonder Park,” “How to Train Your Dragon: The Hidden World” y otras más.

Para que los pequeños puedan aprovechar esta promoción, deben ir acompañados de un adulto si es que tienen menos de 12 años.

“AMC se enorgullece de ofrecer este programa para brindar a nuestras comunidades AMC CLASSIC una actividad divertida y segura para los niños este verano”, dijo la compañía.

Esta promoción es una forma de atraer clientes, ya que cada vez más la gente prefiere quedarse en casa para ver plataformas de streaming, como Netflix.

Cabe recordar que, el año pasado, AMC lanzó un programa de lealtad conocido como A-list, donde los suscriptores pueden ver hasta tres películas a la semana pagando entre $20 y $25 dólares al mes, dependiendo del lugar donde vivan.

