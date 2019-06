5 razones por las cuales debes ver “When they see us” en Netflix

La miniserie basada en hechos reales ha sido muy bien aceptada por el público

A tan sólo unos días de haberse estrenado, la miniserie “When they see us” de Netflix ha obtenido excelentes críticas y la aceptación del público a nivel mundial. Dirigida por Ava DuVernay, este drama relata los hechos acontecidos en la primavera de 1989, cuando cinco jóvenes afroamericanos fueron acusados injustamente de violar y matar a una mujer que corría por Central Park. Con excelentes actuaciones y momentos verdaderamente emotivos, “When they see us” es una de las miniseries más sobresalientes del año, y aquí las razones por las que no puedes perdértela:

1.- Trata un tema trascendente y un caso muy polémico en su tiempo. Conocidos como “Los cinco de Central Park”, ellos son Antron McCray (a quien llemaban Tron), Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Korey Wise. La miniserie abarca 25 años a partir de su detención, centrándose en su exoneración en 2002, para terminar en el acuerdo de 2014 (consistente en más de 40 millones de dólares) al que se llegó luego de que los cinco hombres demandaron a la ciudad de Nueva York.

2.- Es una miniserie autorizada por las propias víctimas que retrata. DuVernay fue contactada por uno de los cinco hombres luego de que éste viera la cinta “Selma”; él le propuso a la directora hacer algo acerca del caso, a lo que Ava respondió que sí, por lo que comenzó a investigar.

3.- Cuenta con un buen elenco y acertadas actuaciones. Aparte de que Robert DeNiro y Oprah Winfrey son dos de los productores, la miniserie presenta a estrellas como Joshua Jackson, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman, Blair Underwood y Famke Janssen. Los roles estelares están a cargo de los jóvenes actores Jovan Adepo, Asante Blackk, Chris Chalk, Jharrel Jerome y Marquis Rodriguez.

4.- Es un trabajo de la reconocida directora Ava DuVernay. Curiosamente, a pesar de que la realizadora obtuvo excelentes críticas por su filme “Selma”, fue por otro trabajo por el que nominó al premio de la Academia: el documental “13th”, de 2016, que trata acerca del racismo en el sistema de las prisiones en Estados Unidos.

5.- Tiene una ambientación muy acertada. Desde los peinados, la ropa, los autos, los comercios que aparecen en el primer capítulo hasta la música que imperaba en esa época, el diseño de producción de “When they see us” sólo puede ser calificado como perfeccionista.

Por todo ello, no te pierdas “When they see us” en Netflix. Te dejamos el emocionante trailer:

