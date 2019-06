Críticas y burlas fuertes contra Carolina Sandoval: Tachan de ‘fea’ peluca y nuevo ‘look’

Hubo quienes la compararon a "Dora, la exploradora"

Carolina Sandoval es una mujer dinámica que siempre está cambiando. La presentadora de “Suelta la sopa” siempre sorprende a sus fans con nuevos “looks” y vestuario irreverente que siempre llama la atención.

“La Venenosa”, como es conocida por sus admiradores, es atrevida y todas las críticas se le resbalan. En días recientes estrenó un nuevo “look” con una peluca corta que tomó por sorpresa a todos y resultó en críticas y burlas contra la conductora de televisión.

“Fea te ves”, escribió un usuario. “Se parece a Dora la exploradora”, otro usuario añadió. “Eres hermosa pero esa peluca no va con tú personalidad, no te luce. Disculpa por decirte la verdad”, otro fan comentó. “Este look no me gustó para nada, te ves más mayor y sin brillo”, otro seguidor agregó. “Que fea peluca, está horrenda y la hace lucir mal”, también se pudo leer entre los comentarios.

Aunque a muchos les gusta verla con peluca larga, hubo quienes si les gustó de cabello corto.

“Esta peluca en ti me fascina”, un fan comentó. “Amé tu vestido y peluca, te ves espectacular. Creo que esa peluca la deberíamos de llamar ‘La Cleopatra'”, otro admirador agregó.