Lobos BUAP, el equipo del fútbol mexicano que no tiene futbolistas, ni técnico

Francisco Palencia renunció como entrenador de los 'Licántropos' poblanos, que tienen las horas contadas en beneficio de otro equipo... en otra plaza

PUEBLA, México – El entrenador Juan Francisco Palencia renunció este jueves al banquillo de los Lobos BUAP, al que salvó la temporada pasada del descenso, por diferencias con los directivos.

“Terminé contrato con los Lobos el jueves pasado y no he tenido contactos con la directiva. La visión del equipo y yo no está empatada y lo más sano es que ellos tomen sus decisiones y yo tome mi camino y me siga preparando“, dijo Palencia a la cadena ESPN.

En su primera temporada luego de subir a la Primera División, los Lobos dejaron una buena impresión de la mano de Palencia, al clasificarse en el decimotercer lugar del Apertura y subir al duodécimo puesto en el Clausura, con lo que el conjunto se sacudió la amenaza de bajar a la categoría de Ascenso.

“La principal razón por la cual me voy es porque yo di una lista para que nos firmaran unos jugadores que teníamos como base y no se ha llegado a un acuerdo; el martes pasado que habíamos planificado la pretemporada, iba a entrenar a cuatro jugadores“, reveló.

Palencia se definió como una persona metódica, ordenada y profesional, y su visión no es la misma de la de los duelos del conjunto.

El exjugador, que participó en los mundiales de 1998 y 2002 y entre 2001 y 2002 fue jugador del Espanyol, agradeció la colaboración del director deportivo Manuel Lapuente.

“Ha estado pendiente de este tema. Siempre me respaldó, me dejó tomar decisiones y estoy agradecido”, señaló.

A pesar de las diferencias, Francisco Palencia dio gracias a los directivos de Lobos porque le permitieron dirigir en la primera división de México, luego de haberlo hecho con los Pumas UNAM entre 2016 y 2017.

“Lo único que puedo decir son palabras de agradecimiento a la directiva de Lobos por una temporada exitosa”, concluyó.

Se dice que Palencia renunció sobre todo porque el equipo ya fue comprado por Alejandra de la Vega y la directiva de los Bravos de Juarez FC, y que el proyecto no lo contemplaba, pues ya tienen un técnico que conoce la plaza fronteriza, mismo que será anunciado en breve.