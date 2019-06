Trump vs Cuba: el duro impacto para la isla de las nuevas restricciones anunciadas por Estados Unidos

El gobierno de los #EEUU no cesa en su perverso afán de doblegar a #Cuba. Nuevas medidas que arrecian el bloqueo y violan el Derecho Internacional. Condenamos energicamente esta política.

No podrán detenernos: viviremos y venceremos https://t.co/2VkeddMKfJ Via @Granma_Digital

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 5, 2019