Kim Kardashian comparte foto de Psalm a un mes y podría haber revelado un nuevo detalle

El bebé de la famosa tiene 4 semanas de haber nacido

Kim Kardashian compartió una foto de lo más tierna de su hijo Psalm a un mes de haber nacido. La estrella de “Keeping Up With The Kardashians” subió la imagen a Instagram de su bebé de 4 semanas que nació el pasado 9 de mayo.

“Psalm Ye”, escribió la esposa de Kanye West con la foto hermosa.

Los fans de la empresaria empezaron a comentar sobre la foto y uno de los cuestionamientos más prominentes era si “Ye” era su segundo nombre. En caso de que así fuera, sería el primer descendiente de Kardashian y West en tener un segundo nombre.

La pareja tiene 4 hijos en total: North de 6 años, Saint de 3 y Chicago de 16 meses. Psalm es el nuevo integrante de la familia Kardashian-West que nació via madre subrogada.