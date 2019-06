Reportero despedido de ‘Suelta la sopa’ aclara razón de su salida

View this post on Instagram

Amigos solo para desmentir dicha Publicaciones que andan rondando en redes sociales y en @laopinionla a mi no se me despidió de @sueltalasopatv por ser Gay. No se de donde sacaron dicha información. Efectivamente yo ya no colaboró con Suelta la Sopa pero las razones son otras. Desmiento totalmente lo que publicaron en dichos artículos. No voy hablar del tema y ni dare entrevistas. Me voy del Programa Suelta la Sopa con la frente en alto porque hice muchas buenas entrevistas muchas exclusivas muchos platos fuertes en colaboración de mis compañeros camarógrafos. Muchas gracias por sus buenas vibras a todos. #FinDelComunicado