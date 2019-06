‘Suelta la Sopa’ de Telemundo enfrenta nuevas acusaciones: Despiden a reportero por ser gay

El programa de chismes tendría más problemas

El chisme sobre “Suelta la Sopa” se intensifica y es que han salido nuevas acusaciones contra el programa de espectáculos de Telemundo. Después de que les cayera una demanda en México, una periodista asegura que una productora del show en Los Ángeles explota a sus empleados. La misma reportera también denunció que despidieron a uno de sus colegas por ser gay.

“Uno de los reporteros más importantes del programa, Shy Gutiérrez fue despedido“, reportó Nelssie Carrillo en su cuenta de Instagram.

La periodista nuevamente se fue en contra de la Senior Producer del programa en Los Ángeles diciendo que el despido fue para abrirle espacio “a sus amigos que no son reporteros”.

“Por lo que yo sé y pude ver porque me consta, es que Shy era explotado y lo hacían trabajar doble, lo castigaban con no darle trabajo si se ponía a hablar o platicar con otros compañeros o ex compañeros“, explicó Carrillo. “Según las facturas también la senior producer le cambiaba o le quitaba cierta cantidad”.

En otro mensaje en Instagram Stories, Nelssie asegura que un reportero fue despedido por “su orientación sexual y apariencia”, cosa muy grave y seria.

“[La senior producer] lo humillaba por ser gay. Eso no es justo que personas que además de explotar a sus trabajadores, discriminen“, se pudo leer en la red social.