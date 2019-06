‘Soy gay’: Galán de Angélica Vale en telenovela ‘La Fan’ sale del closet

El actor colombiano hizo la confesión en un emotivo video en Instagram

Juan Pablo Espinosa salió del closet públicamente y confesó ser gay en un emotivo video en este mes del orgullo gay a nivel internacional. El actor colombiano es conocido por sus participaciones en series como “Narcos” y telenovelas como “La Fan” que protagonizó en Telemundo al lado de Angélica Vale.

“Lamentablemente creciendo siempre tuve sentimientos donde me sentía que no encajaba, sentimientos de culpabilidad, sentimientos hasta de vergüenza y nunca lo pude compartir con ni familia”, dijo el actor en el video.

“Es por eso que hoy en día yo pienso que si hubiera tenido una persona que fuera un referente para mí, una persona que me diera apoyo, una persona que me dijera que todo va a estar mejor en un futuro habría sido un milagro, una maravilla para mí. Así que hoy más que nunca quiero convertirme en esa persona, quiero ser alguien que de alguna manera hable mi verdad, hable todo lo que tengo para entregar a este planeta y por eso quiero compartir con ustedes algo que por muchos años he compartido con mi familia, con mis seres cercanos, con mis seres amados, con todas las personas que he trabajado, con todas las personas que hacen parte integral de mi vida. Creo que para muchos es algo muy obvio y muy claro pero quiero que salga de mi boca y quiero decirles a ustedes hoy más que nunca que soy gay“, confesó Espinosa.

Los famosos no tardaron en reaccionar como su compatriota, el también actor, Rafael Novoa que escribió: “Juanpa!!!!!! Siempre has sido y serás la mejor versión de ti mismo y más. Siempre te hemos apoyado y siempre te respetaremos. Te queremos Juanpita!”

Otros en reaccionar incluyen a Alejandro de la Madrid, Cristian Meier y Roberto Manrique.

¡Mira el video completo aquí!