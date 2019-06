Kim Kardashian por desesperación ante su enfermedad crónica busca la ayuda de un médium

Kim aceptó la imposición de manos en sus órganos vitales

En los últimos meses Kim Kardashian ha sido fotografiada en varias ocasiones luciendo un mal aspecto muy poco habitual en ella, con rojeces y granitos por toda la cara que ni siquiera el maquillador más experto era capaz de disimular. Como ella misma se encargó de explicar a través de Twitter, esos problemas cutáneos se deben a la psoriasis que le diagnosticaron en 2011 y para la que aún no ha dado con un tratamiento efectivo.

En su desesperación por lidiar con esa enfermedad crónica, la esposa de Kanye West ha decidido recurrir a un médium médico llamado Anthony William que le ha sido recomendado por infinidad de conocidos aprovechando que él se encontraba de paso por Los Ángeles.

Según su opinión profesional, las inflamaciones y placas escamosas que cubren gran parte de su cuerpo y su rostro son causados por “un exceso de cobre en el hígado” que se convierte en una dermatoxina que fluye hasta la piel, aunque afortunadamente puede ser neutralizada con zumos de apio.

“Me encantan los médiums, estoy obsesionada. Todo el que me conoce sabe que me encanta conectar con el mundo espiritual. Así que si es capaz de averiguar algo acerca de mi psoriasis y cómo puedo controlarla, estoy dispuesta a darle una oportunidad“, ha asegurado ella ante las cámaras del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’, que grabaron toda la consulta y el examen físico al que Kim se sometió, consistió en que William le impusiera las manos haciendo hincapié en los órganos vitales.

Aunque el ‘diagnóstico’ no ha terminado de convencer a la celebridad, ha prometido que tratará de dejar a un lado su escepticismo para probar con el remedio que le ha recomendado: “Si acaba funcionando, habrá merecido la pena”.