Organizaciones temen un mal conteo si se agrega pregunta de ciudadanía en el Censo 2020

Dinero, poder y respeto son algunas de las principales razones para participar en el conteo decenal el próximo año

Representantes de diferentes organizaciones concordaron el viernes que de añadir una pregunta de ciudadanía en el Censo del 2020 los resultados pudieran ser devastadores, sobre todo con la comunidad inmigrante.

Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO Educational Fund, dijo que por segundo conteo consecutivo, los latinos son uno de los grupos más grandes de Estados Unidos. Casi uno de cada cinco personas, lo que equivale al 18% de la población de la nación.

“Esto significa que un conteo menor de la población latina resultará en un censo fallido y es a lo que esta apuntando el censo dadas las circunstancias”, dijo Arturo Vargas.

El se refirió a la espera del fallo de la Corte Suprema después que los jueces escucharon el argumento en abril de porque no se debería agregar esta pregunta y están programados para tomar una decisión a fines de junio.

El Departamento de Comercio aseveró que se necesita una respuesta para el verano para comenzar a imprimir los formularios del Censo 2020.

No obstante, Vargas aseguró que la pregunta intimidante de ciudadanía resultará en una falta de cooperación sin precedentes de parte de los latinos, quienes son inmigrantes o tienen familiares y conocidos inmigrantes.

Precisamente esta semana se enviaron cuestionarios de prueba a 480.000 hogares de Estados Unidos al azar. La mitad de ellos lleva la pregunta de ciudadanía y la otra mitad no.

“El Censo esperará para ver como reaccionan las personas ante los diferentes cuestionarios, pero basados en esa información se verá si van a contestar el censo real. Entonces necesitamos esperar y ver que reporta la oficina del Censo para ver si regresan llenos completamente o no”, dijo Vargas.

Por su parte, Steve Choi, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), dijo que es importante entender las tres principales razones por las cuales se realiza el conteo del Censo; dinero, poder y respeto.

“Calculamos en términos de dinero que cada neoyorquino que no es contado vale $3.000 en fondos federales que pueden ir a la educación, salud o carreteras… En el poder, el estado pudiera perder hasta dos asientos de congresistas…, son votos que el estado necesita para votar en temas como salud, educación”, dijo Choi.

Choi aseveró que la razón de “respeto” por parte de la administración Trump, es para dar un golpe a la economía y poder de los estados con una riqueza inmigrante.

“Esto no va a afectar solo a los inmigrantes indocumentados, pero también a los residentes legales, ciudadanos naturalizados y toda persona que reconoce que esta pregunta esta enviada para oprimir el conteo del censo”, enfatizó Choi.

No obstante, los activistas representantes de diferentes organizaciones dijeron que llenar el censo es requerido por la ley y no se le puede aconsejar a una persona si debería dejar o no en blanco la pregunta de ciudadanía.

Por ahora lo principal es esperar a la respuesta del Tribunal Supremo para saber cuales serán los próximos pasos a tomar en cuanto a información y alcance.

Las personas que quieran saber más información acerca del Censo 2020 pueden visitar http://hagasecontar.org/