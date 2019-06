Adam Mosseri, jefe de Instagram, quiere hablar con Selena Gomez

La cantante eliminó la red social de su celular, aún teniendo más de 150 millones de seguidores

Dicen que Selena Gomez abandonó Instagram, que eliminó la aplicación de su teléfono aún cuando tiene a más de 150 millones de seguidores en su cuenta oficial, ante esta decisión de la cantante Adam Mosseri, jefe de la red social, externa su deseo de hablar con ella, y aseguran que éste incluso está decepcionado con las últimas declaraciones de la cantante.

“Simplemente me he vuelto muy poco saludable, creo que personalmente, para los jóvenes incluyéndome a mí, dedicar todo su tiempo a fijarme en todos estos comentarios y dejar que entren en mi mente estas cosas, me afectó”, señaló en su momento la ex de Justin Bieber.

Ha sido el portal de La Botana el responsable de compartir esta información, en donde se asegura que Adam Mosseri está “decepcionado” con Gomez, y ante su decisión quiere ponerse en contacto con la cantante. Sobre todo por los millones de seguidores que ésta posee, así lo reafirmó él durante una entrevista, “Tiene más de 100 millones de seguidores, es otro mundo. Necesitamos asegurarnos de que los creadores como ella obtengan valor de la plataforma, que no se depriman con la plataforma”.

Mosseri invitó a Selena a conversar y agregó: “Nos gustan las críticas, nos gusta tener la conversación”.