Mejores salarios y protecciones laborales piden los conductores de Uber y Lyft

Activistas dijeron que la medida AB-5 clasificaría correctamente a los conductores de viajes compartidos como empleados

José Antonio Cano, de 28 años, se preocupa diariamente por saber si podrá ganar lo necesario como conductor de viajes compartidos con la compañía Lyft y poder mantener a su familia.

“Tengo un año y medio trabajando como conductor… Me cambie porque antes si había dinero, pagaban más por milla, antes de que comenzaran a subir las tarifas”, aseveró el residente de San Pedro.

Sin embargo, en la actualidad asegura que trabajar de 10 a 12 horas para ganar lo que antes ganaba en 8 horas.

Una situación similar enfrenta Claudia Bolaños quien lleva más de tres años trabajando para las compañías de viaje compartido.

Ella asegura que aparte de trabajar largas horas también ha enfrentado situaciones que la han puesto en peligro.

“Apenas el viernes me quisieron golpear. El señor [cliente] casi abría las puertas [del carro] y yo no sabía cómo defenderme”, dijo Bolaños, asegurando que tiene un nivel de inglés muy limitado lo cual afectó su comunicación con el cliente. “Pero la necesidad me obliga y uno agarra valor porque sabe que hay deudas. Estamos en la lucha”.

Y por esta lucha ambos conductores se unieron a decenas más para protestar frente a una oficina de la compañía Lyft en Los Ángeles la semana pasada para pedir mejores salarios y protecciones laborales para los conductores de las compañías Uber y Lyft.

Los organizadores de la conferencia de prensa “Drivers Speak for Ourselves” denunció que las compañías de transporte compartido han hecho circular peticiones engañosas.

Ellos aseguran que hace dos semanas, tanto Uber como Lyft intentaron presionar a los conductores usando promesas vacías y tácticas de miedo para oponerse al Proyecto de Ley 5, una legislación que expandiría los derechos y protecciones para los conductores en California.

Konstantine Anthony, portavoz y uno de los lideres de Mobile Workers Alliance, dijo que esa es su respuesta a la carta abierta que Lyft y Uber publicaron en el periódico San Francisco Chronicle “quejándose” de que no pueden pagar más a los conductores.

“Fue un intento para jugar con los conductores y una excusa a los clientes de que no tienen dinero, pero eso no es cierto. Hacen ver como que sus manos están atadas pero es mentira, ellos hacen millones de dólares”, dijo Anthony, quien también es conductor del servicio de viaje compartido.

En la carta las compañías dicen que pueden hacer que el trabajo independiente sea mejor si se actualizan las leyes laborales antiguas.

“Muchos conductores están ofreciendo ideas para mejorar su experiencia, y compañías como Uber y Lyft tienen la responsabilidad de venir a la mesa preparados para ofrecer su parte”, dice la carta.

No obstante, los activistas consideran que estas acciones son respuestas a la posible aprobación del Proyecto de Ley 5 de la Asamblea de California, que clasificaría correctamente a los conductores de viajes compartidos como empleados y ampliaría enormemente sus protecciones laborales, incluido un salario digno, los beneficios y el poder de unirse para negociar colectivamente.

La petición de las compañías, según los activistas, intenta manipular a los conductores para expresar su oposición a la AB 5 al afirmar que podría “amenazar su acceso al trabajo flexible con Uber” y reclamaciones similares sobre la pérdida de autonomía como conductores.

“Las compañías dicen que si firman la AB 5 nos van a quitar la flexibilidad y [de horarios de trabajo], pero sabemos que eso no puede ser cierto porque ese es su método de trabajo, la flexibilidad”, aseveró Anthony.

Los activistas dijeron que continuaran sus protestas hasta que haya un cambio justo en su empleo.

“Queremos arreglar que Uber/Lyft tengan un salario mínimo de $30. Eso serían $15 para nuestro uso personal y los otros $15 para mantenimiento, gas, seguro médico, todo eso que Uber/Lyft no nos paga y sale de nuestro bolsillo”, dijo Cano.

“Tengo esperanza de que haya un cambio. Y sí creo que se pueda porque si otros lo han hecho, nosotros también podemos”, añadió Bolaños.

En respuesta a las acusaciones un representante de Lyft, sin mencionar la protesta del 19 de junio, aseguró que las ganancias de los conductores de Lyft han aumentado más del siete por ciento en los últimos dos años, a nivel nacional.

“Pero debemos continuar mejorando la experiencia en Lyft para todos los conductores, por lo que recientemente ampliamos nuestro Consejo Asesor de Conductores para incluir a cientos de representantes conductores en más de 40 mercados”, dijo CJ Macklin, portavoz de Lyft. “Y presentamos Lyft Driver Services para reducir los gastos de los conductores y maximizar su tiempo. Estamos haciendo todo lo posible para que Lyft sea mejor para todos: conductores, pasajeros y las comunidades en las que operamos”.