Mexicana denuncia acoso sexual del futbolista egipcio Amr Warda

El jugador es apartado de la selección de Egipto tras darse a conocer videos y chats

El mediocampista Amr Warda fue apartado de la selección de Egipto que disputa la Copa Africana de Naciones, por las acusaciones de acoso sexual que ha recibido recientemente, entre las que se encuentra la de una joven mexicana.

Mediante un comunicado, la Federación Egipcia de Futbol dio a conocer la separación del jugador del equipo que dirige Javier Aguirre.

“Amr Warda ha sido excluido de la selección nacional tras haber conversado con las instancias técnicas y administrativas del equipo”, precisa la federación en un comunicado. La decisión fue tomada “en aras de mantener la disciplina y la concentración del equipo”, indica el texto.

La modelo Merhan Keller denunció el acoso del jugador egipcio y aseguró que recibió mensajes inapropiados y agresivos.

A esta acusación se sumó la mexicana Giovanna Valdatti, de 22 años, quien en su cuenta de Twitter (@SangreDeLeyenda) exhibió varias conversaciones con Warda en las que el jugador insistía en tener videollamadas para ver su cuerpo.

La mexicana cuenta que conoció a Warda por medio de el portero Essam El Hadary, a quien entrevistó en el pasado Mundial.

“Me decía que quería hacer una videollamada para hablar de futbol y pretextos así y ya que le contestaba estaba desnudo; le colgaba y me empezaba a amenazar y a decir muchísimas cosas y pues sí me daba mucho miedo”, dijo Giovanna en conversación telefónica con CANCHA.

Please block me Amr Warda🙏🏽😂 pic.twitter.com/OZmIZx5qTO — Giovanna Val (@SangreDeLeyenda) June 26, 2019

“Enséñame algo. Enséñame tu cuerpo. Enséñame y yo te enseño“, escribía el jugador ante la negativa de la joven.

El ánimo de Warda subió de tono y llamó ‘perra‘ a Giovanna.

“¿Por qué eres tan malo conmigo”, pregunta ella. “Vete a la mierda, perra”, responde él.

Tras los insultos, la joven lo amenazó de filtrar las conversaciones y acusarlo por acoso sexual, a lo que el jugador contesto: “No puedes hacer nada. Ya veremos“.

“Todo este año me estuvo acosando. Hace un mes subí fotos con mi novio y me escribió que me iba a buscar y a decirle a mi novio que era una put…%&$ y cosas así. Decía que iba a venir a México. Me dio muchísimo miedo.

“Por un lado me siento mal por él, porque le costó mucho llegar hasta donde estaba, ya era capitán. Pero por otro lado estoy satisfecha por apoyar a las mujeres, que se den cuenta que no estaban mintiendo, porque incluso acosaba en Grecia a menores de edad. Está mal, necesitaba que le pusieran un alto”, agregó la joven.

Giovanna también hizo público un video donde el egipcio mostraba sus genitales.

“Hace como tres días vi una noticia de una chica que subió conversaciones de acoso de él y me dio mucho coraje, porque en esos países son súper machistas, creen lo que dice el hombre nada más. Y por eso decidí subir el video”.

Horas después de filtrar imágenes y videos, la federación de futbol hizo oficial su separación.