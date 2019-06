Nuestra Belleza Latina, Migbelis Castellanos, sexy en su bata de baño

Los fanáticos de la joven estrella de Univision están complacidos con su belleza de muñeca en Instagram

“Me dijeron que me iban a poner como una muñeca y a mi me encantó la idea 🎀 “, escribió la joven modelo Migbelis Castellanos, la belleza latina de Univision, quien presumió su look tan solo luciendo una bata de baño.

La sexy fotografía de esta sexy modelo de Univision ha generado que la comunidad artística reaccione con diversos comentarios.

evelyn_sicairos

Verified

Que preciosuraaaaa 😍 @milynette

Verified Que preciosuraaaaa 😍 @milynette ninoskavasqueza

Verified

Princesa Dorada ❤️

Verified Princesa Dorada ❤️ karyramoss

Verified

Preciosa ♥️♥️♥️♥️

La imagen también ha generado interés por el tatuaje que engalana la mano derecha de Migbelis, sobre todo porque debido al tamaño poco se puede entender.