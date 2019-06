Le llueven fuertes comentarios a Adamari López por atuendo vibrante en ‘Un nuevo día’

A pesar de la negatividad, no todo fue malo para la chaparrita consentida de Telemundo

Adamari López es la alegría de “Un nuevo día” que siempre trae una actitud positiva para todos los televidentes que sintonizan el programa cada mañana. La chaparrita consentida en recientes días ha sido severamente atacada por las decisiones de sus vestidos con los que aparece en el show de Telemundo.

La propia presentadora de televisión aclaró que hay una persona encargada de vestirlas y no es ella precisamente que elige el vestuario. En el programa del miércoles 26 de junio, López apareció con un atuendo en un color azul vibrante que hizo que resaltara más su personalidad.

Inicialmente parecía que nuevamente sería brutalmente criticada por los “trolls” que invaden las redes sociales.

“Que feo viste ella, tanta ropa bonita, que lastima”, fue uno de los mensajes negativos. “La verdad no me gusta ese vestido, no la hace lucir bien. Amo a Adamari pero los que la asesoran al vestir son mediocres”, el usuario zoraidarodriguez añadió.

A pesar de la negatividad, hubo quien si vio una mejora en su vestuario.

“Un poquito mejor. Ese vestido un poquito más largo. Una señorita tan linda y ustedes no lo saben vestir”, escribió el usuario dacotapadron en Instagram.

Pero más fuerte fueron los fans de López que la defendieron de las malas críticas.

“Digan lo que digan eres bella y esa magia siempre opacará a todas las que te tienen envidia”, una fan (marisol929) comentó. “El estilo juvenil le queda muy bien mientras la vejez se demora hay que aprovechar”, otro usuario (diazdevalladares) puso. “Así debe de vestir siempre”, comentó carmen_2386. “Así si me gusta como luce, no cuando sale con ropa que parece embarazada”, expuso el usuario changfresia.

Y los mensajes positivos continuaron:

viajeconvero: De todos las cosas que te has colocado este te queda perfecto te ves delgada alta muy bien te escribo desde #venezuela se les extraña.

igdaliarivera: Mejor que los vestidos anteriores se ve regia nice

marielacortezcuadra: Hoy si se ve linda. Tallada y ese color le queda hermoso

concepcionalvarez8: Adamari que. Lindo te queda esa ropa que dios te bendiga