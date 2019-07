Trump dice que el gobierno federal debe intervenir en la crisis de desamparados en Los Ángeles

Trump dijo que a muchas ciudades de Estados Unidos les va bien, pero otras dirigidas por sus oponentes políticos que han adoptado políticas de santuario no

El presidente Donald Trump apuntó a los líderes políticos “liberales” de Los Ángeles y California mientras comentaba sobre el tema de las personas sin hogar y los enfermos mentales abandonados en las calles, insinuando que podría “interceder” para “limpiar todo el asunto”, en una entrevista realizada por Fox News.

“Es muy triste. Muy triste. Es un fenómeno que comenzó hace dos años. Es vergonzoso “, dijo Trump en una entrevista en Fox News que se emitió el lunes por la noche. “…Lo estoy mirando muy seriamente. Estamos haciendo otras cosas, como probablemente sepas … pero lo estamos viendo muy seriamente “.

“Cuando tenemos líderes del mundo que vienen a ver al presidente de Estados Unidos y se dirigen por una carretera, no pueden estar mirando eso. Realmente creo que eso perjudica a nuestro país”.

“No pueden estar mirando escenas como las que se ven en Los Ángeles y San Francisco. San Francisco … así que lo estamos viendo muy en serio. Podemos interceder. Podemos hacer algo para limpiar todo esto”. Es inapropiado”, comentó Trump a Fox News.

.

“Por lo general, son ciudades santuarios dirigidas por personas muy liberales y los estados (que) están dirigidos por personas muy liberales, pero lo que nadie puede imaginar es si estos gobernadores o alcaldes, ¿realmente creen que esto es positivo? ¿Realmente piensan que esto está bien? Porque no lo es “, dijo Trump. “Está destruyendo su ciudad y está destruyendo toda la forma de vida. Y no es nuestro país. No es de lo que se trata nuestro país “.

Trump insinuó que podría intervenir de alguna manera en la crisis, aunque no dio ninguna información específica.

“Lo estamos viendo muy seriamente”, dijo Trump. “Podemos interceder. Podemos hacer algo para limpiar todo el asunto. Es inapropiado. Tenemos que llevar a la gente y hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y ya sabes, no estamos realmente equipados como gobierno para hacer ese tipo de trabajo. Ese no es realmente el tipo de trabajo que el gobierno probablemente debería estar haciendo. Nunca hemos tenido esto en nuestras vidas antes en nuestro país, y no son solo esas pocas ciudades, son otras dos”.

Los Ángeles se encuentra en medio de un ambicioso esfuerzo de $1,2 mil millones de dólares para financiar programas de vivienda para personas sin hogar. Más de $460 millones de dólares se destinaron recientemente a limpiar campamentos para personas sin hogar y limpieza de aceras.