Video: Lupillo Rivera besa a Belinda durante show en vivo y Twitter explota

Se murió del asco la pobre, basta ver la cara que hizo cuando este cretino corriente literalmente besa y muerde su mano según muy sexy? Que los medios no pelean por que no haya más acoso? Fue bastante corriente el tipo, pero no podemos pedirle más a es familia

— Julio C. Villegas Betanzos (@jucevibe182322) July 2, 2019