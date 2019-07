La ‘Maldición’ de Messi ya cumplió 13 años

Nueve son las decepciones que ha vivido 'La Pulga' con la albiceleste desde 2006

Pues sí, llegó el día en que hasta Lionel Messi perdió la compostura y decidió culpar al VAR, los árbitros y la CONMEBOL de un fracaso más en su carrera como seleccionado argentino. Los Memes no se pueden ensañar más, los analistas no pueden estar más confundidos, el pueblo argentino no entiende por qué teniendo al mejor jugador del mundo, las cosas no les salen… ¿por qué les tocó La Maldición de Messi?

Leo tiene nueve decepciones con la albiceleste que seguramente podría cambiar por más de la mitad de sus 34 títulos con el Barcelona, de hecho, podría cambiarlo también por esa medalla de Oro que ganó en en 2008 y que, para ser sinceros, sabe bastante a poco para la dimensión de jugador que es.

La absoluta simplemente, no se le da, sin importar que es el máximo anotador en la historia, que haya jugado 4 Mundiales y 5 Copa América… parece que no hay forma, embrujo o hechizo con el que ‘la pulga’ se ponga a mano con su país y terminar con esta maldición

¿Las tres finales? Las más dolorosas, en la final contra Alemania en Brasil 2014 y las dos en penales ante Chile en 2015 y 2016.

La maldición de Messi en números:

Mundial 2006: cuartos ante Alemania (derrota 5-3 en penaltis)

Copa América 2007: final ante Brasil (derrota 3-0)

Mundial 2010: cuartos ante Alemania (derrota 0-4)

Copa América 2011: cuartos ante Uruguay (5-6 en penaltis)

Mundial 2014: final ante Alemania (derrota 1-0 en la prórroga)

Copa América 2015: final ante Chile (derrota 4-1 en penaltis)

Copa América 2016: final ante Chile (derrota 2-4 en penaltis)

Mundial 2018: octavos ante Francia (derrota 4-3)

Copa América 2019: semifinales ante Brasil (derrota 2-0)

Una oportunidad más tendrá Lio de romper este estigma y será en casa, cuando Argentina y Colombia reciban en conjunto la Copa América el próximo año y Messi pueda tal vez quitarse de una vez por todas la Malaria que vive con su selección.

Lionel Messi cargó fuerte contra el arbitraje y le tiró un palo a Brasil 🔥 ¿Coincidís con el capitán de la Selección Argentina? 🇦🇷 pic.twitter.com/0vyNkjEXWG — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) July 3, 2019