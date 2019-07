Medios piden vetar completamente a la familia Rivera

"Ventaneando" pide unión entre la prensa en no cubrir más eventos de la familia

Luego del escándalo en la boda de Chiquis Rivera, donde se agredió a un periodista de “El Gordo y La Flaca“, varios medios de comunicación aseguran que vetarán a la familia Rivera.

Tan es así que el prestigiado periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante consideró en su programa “De primera mano” que sería bueno que no se cubriera a Los Rivera tras el penoso incidente.

“Yo lo dije en mis redes sociales este fin de semana y lo repito el día de hoy: si nos unimos todos los medios de comunicación y no volvemos a entrevistar a Los Rivera, pero que sea entre todos, en tres meses tenemos a Los Rivera pidiendo una entrevista, se los juro”, dijo.

Por su parte, el programa “Ventaneando” exhortó a no cubrir notas de la familia Rivera.

“Que no se nos olvide que esa familia (Los Rivera) vive del escándalo que planean ellos”, dijo Pati Chapoy.

Mientras que Daniel Bisogno secundó a su jefa. “La culpa la tenemos nosotros por cubrir cosas de tan poca monta, ellos no son nadie. El problema es que en los medios no hay unión, lo que tendría que hacer toda la prensa, pero es toda, ya no cubrir nada de ellos”, dijo el famoso conductor.