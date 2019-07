No es casualidad que Giovani Dos Santos aceptara tantas condiciones de América para jugar en el club de sus amores. Dicen que el amor lo puede todo y sí, Gio parece estar enamorado, pero no de ahora, desde siempre.

Aquí te dejamos un par de declaraciones para que juzgues tú mismo.

¡Love is in the air!

Entrevista del 2014, minuto 2:32

Sinceramente nos encantaría jugar en el mejor club de Mèxico @ClubAmerica juntos, pero por ahora tenemos otro sueño de hacer historia en @LAGalaxy . We love you Àguilas! pic.twitter.com/htiFKbwC1C — Jonathan Dos Santos (@jona2santos) October 8, 2018