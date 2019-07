Estados Unidos, la casa del fútbol en el verano

La Internacional Champions Cup reúne grandes clubes europeos en el país

Como ya se viene haciendo costumbre, Estados Unidos se ha convertido en el destino favorito de los equipos más importantes de Europa para hacer su pretemporada. La infraestructura deportiva y el cada vez mayor entusiasmo de los estadounidenses por el fútbol han consolidado el destino.

La International Champions Cup es el gran torneo del verano y se juega en territorio estadounidense: Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern de Munich, Benfica, Fiorentina, Chivas, Inter de Milán, Juventus, Manchester United, Milán, Real Madrid y Tottenham son los equipos que disputan esta edición de 2019.

Los partidos se disputarán en muchos de los estadios más importantes del país.

Juventus, Manchester United, Inter y Tottenham jugarán sus partidos de Champions Cup fuera del territorio estadounidense debido a temas de logística.

Calendario International Champions Cup en Estados Unidos:

17 de julio Seatgeek Stadium, Bridgeview. Fiorentina vs Chivas Gudalajara

18 de julio Dignity Health Sports Park, Carson. Arsenal vs Bayern Munich

20 de julio Levi’s Stadium, Santa Clara. Benfica vs Chivas

21 de julio Bank of America Stadium, Charlotte. Arsenal vs Fiorentina

21 de julio NRG Stadium, Houston. Bayern vs Real Madrid

24 de julio Fedexfield, Landover. Real Madrid vs Arsenal

24 de julio Children’s Mercy Park, Kansas City. Bayern vs AC Milan

24 de julio Globe Life Park, Arlington. Chivas vs Atlético de Madrid

25 de julio Red Bull Arena, Harrison. Fiorentina vs Benfica

27 de julio Metlife Stadium, East Rutherford. Real Madrid vs Atlético de Madrid

28 de julio Gillette Stadium, Foxborough. AC Milan vs Benfica