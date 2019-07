¿Es sano que los adolescentes se realicen cirugías cosméticas?

El adolescente debe fundamentar sus motivos para someterse a cirugía

En los últimos años son muchos los adolescentes, más que todo las niñas, que se han visto interesados en las cirugías cosméticas para modificar su cuerpo y rostro.

Que el adolescente quieran realizarse este tipo de procedimientos no es malo, ni mucho menos es señal de que no está sano, simplemente quiere mejorar algo en su aspecto físico que no les guste, lo cual le está restando seguridad y confianza en sí mismo.

Aunque una cirugía no es la solución para todo, ya que un procedimiento quirúrgico no es algo que debe tomarse a ligera.

Por ello, es recomendable que si tu adolescente quiere realizarse una cirugía, ya sea en los senos, la nariz, las orejas, glúteos o liposucción (las operaciones más frecuentes), debes primero realizarle las siguientes preguntas, para que tengas claro si está en condiciones para recibir la operación:

Su preocupación debe ser específica y de actitud realista : debe mostrar su preocupación por el área que quiere someter a operación y tener una actitud realista a los resultados, que sea más por sí mismo, que por tratar de encajar con los compañeros.

Madurez para enfrentar el procedimiento y sus resultados : debe estar consciente de los riesgos de la cirugía y el tiempo de recuperación después de la misma. Es decir, tener la responsabilidad para asumir todas las recomendaciones del médico para su mejora. De igual manera, tener presente que algo puede salir mal y que debe aceptarlo.

El adolescente es quien debe hacer la solicitud de la cirugía : porque lo quiere así, no porque los padres sean los que estén pidiendo la cirugía, ya sea para mejorarle algo en su aspecto o para evitarle daños emocionales.

Sí es el adolescente el que pregunta por una cirugía en específico : entonces es allí donde debes indagar el por qué quiere hacérsela, junto con las observaciones anteriores, así verás si sus deseos tienen fundamentos.

: En Estados Unidos no hay ninguna ley que vaya en contra de la realización de cirugías estéticas en adolescentes . Pero sí piden un permiso de los padres, para que se pueda llevar a cabo.

Si ustedes los padres ven las actitudes correctas de su hijo/a para la operación, entonces es hora de que busque el médico correcto para que realice la cirugía. Uno con amplia experiencia y credenciales que lo validen como cirujano plástico, sugiere Healthy Children.org.