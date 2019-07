Los 3 suplementos de nutrición más dañinos para la salud

Si eres de las personas que utilizan suplementos nutricionales para mejorar su ejecución física y su salud, ten cuidado, ya que un estudio publicado recientemente alertó sobre los efectos adversos que pudieran tener sobre la salud

Si eres de las personas que utilizan suplementos nutricionales para mejorar su ejecución física y su salud, ten cuidado, ya que un estudio publicado recientemente por la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard alertó sobre los efectos adversos que pudieran tener sobre la salud de niños, adolescentes y jóvenes adultos.

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, tres categorías de suplementos: aquellos vendidos para promover la pérdida de peso, para desarrollar la masa muscular y para proveer más energía, fueron clasificados como los más peligrosos, pues se asociaron a un mayor riesgo de desarrollar eventos de salud negativos para la salud de niños, adolescentes y jóvenes adultos, en comparación con el uso de vitaminas. De acuerdo con el estudio retrospectivo observacional, publicado en línea en el Journal of Adolescent Health y dirigido por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, estos mostraron causar cerca de tres veces más eventos adversos para la salud de los sujetos estudiados.

“La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha expedido incontables advertencias sobre los suplementos alimentarios que se venden para perder peso, desarrollarla masa muscular, y mejorar la ejecución deportiva, la función sexual y la energía, y sabemos que estos productos son extensamente mercadeados y usados por personas jóvenes”, comentó la autora principal del estudio, Flora Or. “¿Cuáles eran las consecuencias para su salud? Esa era la pregunta que queríamos contestar”, dijo Or, quien es investigadora de la Iniciativa de Entrenamiento para la Prevención de Desórdenes Alimentarios, una incubadora de salud pública con sede en la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard.

¿Cómo se hizo el estudio?

Para realizar el estudio observacional, los investigadores analizaron los reportes sometidos al Sistema de Reportes de Efectos Adversos de la FDA sobre vitaminas y suplementos, entre enero de 2004 y abril de 2015. Luego, cuantificaron los riesgos relativos de desarrollar efectos médicos adversos debido al uso de suplementos dietarios en comparación con vitaminas en individuos de 0 a 25 años. Los efectos adversos incluyen: muerte, incapacidad, eventos que ponen la vida en peligro, hospitalización, visitas a las salas de emergencias e intervenciones para prevenir incapacidad permanente.

Los resultados

En el período de once años estudiado, hubo 977 reportes únicos de eventos adversos relacionados al uso de un suplemento alimentario, afectando a individuos entre los 0 y los 25 años. De acuerdo con el comunicado circulado, de esos, el 40% de los casos involucraron resultados médicos severos, muerte y hospitalización. Aquellos individuos que usaron los suplementos para perder peso, desarrollar masa muscular y obtener más energía presentaron tres veces más riesgo de desarrollar eventos de salud adversos, que quienes usaron vitaminas. Los suplementos vendidos para mejorar la función sexual y para limpiar el colon se asociaron a un riesgo dos veces mayor de desarrollar eventos adversos comparados con las vitaminas.

La profesora S. Bryn Austin, directora de la Iniciativa Estratégica de Entrenamiento para la Prevención de Desórdenes Alimentarios y autora principal del estudio, señaló que los médicos reputados no recomiendan el uso del tipo de suplementos dietarios analizados en el estudio. Alertó que muchos de estos suplementos han sido adulterados con productos farmacéuticos disponibles solo con receta, sustancias prohibidas, metales pesados, pesticidas y otros químicos peligrosos. Agregó que otros estudios han vinculado el uso de suplementos dietarios para promover el desarrollo de masa muscular y para perder peso con ataques cerebrales, cáncer testicular, daño al hígado y hasta la muerte.

“¿Cómo podemos dejar que los manufactureros y los vendedores de estos productos continúen aprovechándose, mientras juegan a la ruleta rusa con la salud de nuestros jóvenes?”, preguntó Austin, quien es, además, directora y profesora de Entrenamiento en Investigación de la División de Medicina de Adultos Jóvenes del Hospital de Niños de Boston. La doctora Austin hizo un llamado a la protección de la salud de los consumidores de todas las edades.

El estudio Taking Stock of Dietary Supplements’ Harmful Effects on Children, Adolescents, and Young Adults, financiado por Fondo para la Investigación sobre Desórdenes Alimentarios Ellen Feldberg Gordon y la Iniciativa Estratégica de Entrenamiento para la Prevención de Desórdenes Alimentarios, llegó a la conclusión de que el consumo de suplementos dietarios para la pérdida de peso, desarrollo de mas muscular y proveer energía ocasiona graves daños a la salud y debe ser regulado proactivamente para, sobre todo, reducir su acceso y consumo entre los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes.