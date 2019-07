Ya se había pedido sacar a Noah de su casa, dicen autoridades

Se investiga la muerte de un menor de 4 años de edad en Palmdale

Una orden para remover a un niño, de 4 años, de la casa de sus padres en Palmdale —lugar donde murió este fin se semana— fue emitida por una corte desde hace dos meses, indicaron ayer las autoridades.

Hoy los investigadores consideran que el menor falleció bajo circunstancias sospechosas.

La orden fue emitida el último 15 de mayo luego de que una trabajadora social del Departamento de Servicios de Niños y Familia (DCFS) ingresara una solicitud para retirar al pequeño Noah Cuatro de la custodia de sus padres, reportó este viernes el medio Los Angeles Times.

Dos días antes, el 13 de mayo, a las autoridades se les notificó que el padre del menor —José Cuatro— tuvo un problema relacionado con el alcohol y que había pateado a su esposa y a sus hijos en público, de acuerdo a una fuente anónima que habló con el medio angelino.

La misma agregó que cuando el hombre bebía solía decirle a la madre de Noah, que dudaba de que el niño fuera su hijo.

En la misma época, los trabajadores del DCFS se enteraron de que aparentemente el menor había sido sodomizado y que presentaba lesiones en el recto, según se indica en el expediente de la entidad de Niños y Familia a la cual tuvo acceso el LA Times.

No obstante, Noah no fue llevado a un hogar de crianza temporal (foster home) sino que permaneció en su hogar.

Cuando el menor murió, su caso se encontraba bajo supervisión del DCFS luego de que se recibieran al menos una decena de llamadas a la línea de abuso, de parte de la policía y de otras personas, quienes sospechaban que tanto el niño como sus hermanos estaban siendo abusados, agregó el LA times.

Quejas previas

Michelle Thompson, encargada de un hogar de crianza y donde Noah permaneció por un tiempo hace dos años, indicó para Eyewitness News de ABC7 que cuando el niño llegó al lugar, estaba desnutrido y no podía caminar.

El medio indicó que el centro, llamado Bithiah’ House, es una residencia donde llegan bebés y niños pequeños del sistema de cuidado temporal que requieren en ocasiones mayor nivel de cuidado médico.

Thompson indicó que el pequeño se quedó en el lugar siete meses y que cuando se fue, había mejorado y ya caminaba. Agregó que luego de ello, pasó a un hogar de crianza y después volvió con sus padres biológicos —en noviembre de 2018.

“[La muerte de Noah] es devastadora y me enoja saber que esto pudo prevenirse”, indicó Thompson.

Por su parte, Eva Hernández —abuela de Noah— dijo para KTLA que su nieto fue alejado de sus padres cuando nació, que estuvo en un hogar de crianza por tres meses y que después se lo entregaron a ella para cuidarlo hasta que el bebé cumplió 9 meses.

Un año después, lo alejaron de sus padres por malnutrición, agregó la mujer.

Indicó que cuando lo iban a regresar con sus padres biológicos, le dijo a los trabajadores sociales que Noah no quería irse del hogar de crianza donde estaba.

“Él me rogó: ‘Abuela que no me manden de regreso”, dijo Hernández al medio. Agregó que la última vez que lo vio, hace tres meses, el niño se veía triste y que no era el mismo.

El viernes 5 de julio, los padres del menor llamaron a la policía y dijeron que Noah casi se ahoga en la alberca comunitaria de su vivienda.

“Cuando llegó al hospital local se encontraron traumatismos en el cuerpo inconsistentes con un ahogamiento”, indicó el Sheriff.

Ahora se investigan las causas de su muerte.