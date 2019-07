Tarjeta Roja: Jona y Gio en el América, cuestión de tiempo

La familia dos Santos ya arrancó la maquinaria para reunirlos de nuevo

Parece que la maquinaria de los Dos Santos ya se echó andar y ahora es para que Jonathan juegue junto a su hermano una vez más y ahora en el nido de Coapa.

“¿Alcanzar a Gio en América? Me encantaría, es el club donde siempre he querido jugar, el equipo que veíamos en la televisión. Nuestros ídolos eran Pavel Pardo, Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco. Siempre hemos querido jugar juntos y por qué no, me encantaría” dijo el menor de los Dos Santos en entrevista con Fox Sports que ya ha jugado EN DOS OCASIONES con su hermano (Villarreal y LA Galaxy) y en ambas ocasiones el único que acaba jugado, es Jona.

Jonathan sería un refuerzo mucho más sólido para el América que Giovani, pero la estrategia de la familia ha sido siempre enaltecer al mayor y luego ‘arrimar’ al menor que ha sido mucho más consistente durante toda su carrera profesional y aquí la muestra:

“Giovani es un grandísimo jugador, ojalá que sea su año, se lo merece después de tanto sufrimiento, de quedar fuera del equipo”. Siendo sinceros ese ‘sufrimiento’ por el que ha pasado, ha sido fruto de su baja de juego, en eso sí que ha sido regular,

En fin, cuando se trata de los Dos Santos, sí aplica el refrán: “cuando el río suena, es que agua lleva”

En todos lados hay ignorantes, después de ser formado en La Masía, y jugar a lado de los mejores futbolistas del Barcelona, Jonathan Dos Dantos se atreve a decir que “el America es el mejor equipo del mundo”. Declaración mediocre como su fútbol. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 20, 2019