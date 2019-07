Gobierno de AMLO cuestiona las nuevas reglas de asilo político de EEUU

EEUU estableció que no recibirán asilo aquellos migrantes que antes de llegar a la frontera sur de aquella nación crucen por un tercer país, como México.

MÉXICO – El Gobierno de México cuestionó las nuevas reglas anunciadas por Estados Unidos que complican aún más el otorgamiento de asilo a migrantes centroamericanos en ese país.

En rueda de prensa, el canciller Marcelo Ebrard acusó que las modificaciones anunciadas por la Administración de Donald Trump a los procedimientos y criterios de elegibilidad en materia de asilo no afectarán a los mexicanos.

“México mantendrá su política de asilo y refugio como marca nuestra Constitución, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, los instrumentos internacionales de los que México es parte, así como la tradición histórica de nuestro país“, manifestó.

“México es un país en pro del asilo y del refugio, México no coincide con medidas que limiten el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida o seguridad en su país de origen”.

“Esta norma es una limitación al derecho de asilo, con la cual México no está de acuerdo”, aseveró Ebrard.

El consejero jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, negó que los nuevos procedimientos estadounidenses conviertan a México en un Tercer País Seguro.

“Se establece claramente que (las medidas anunciadas) no forman parte de un acuerdo bilateral, regional o multilateral”, aclaró.

Sobre las redadas contra inmigrantes iniciadas el domingo, Ebrard reportó que por segundo día no había afectaciones a mexicanos.

“Del reporte que tengo del día de hoy (lunes), no tenemos un incremento del número de mexicanas o mexicanos detenidos en Estados Unidos, ni tampoco del número de deportados, eso no quiere decir que no pueda ocurrir en los próximos días”, detalló Ebrard.

Palacio Nacional

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene contemplado enviar una nota diplomática al Gobierno de EEUU por las redadas para deportar migrantes y descartó que violen el acuerdo pactado con el vecino País.

– ¿Hubo una violación al acuerdo?, se le preguntó.

– No, porque es otra cosa.

De lo que estamos hablando es de lo que se hace permanentemente en Estados Unidos y en México acerca del acompañar a migrantes que ya no fueron beneficiados con el asilo, eso es básicamente, dijo.

– ¿Se prepara una solicitud para que se envíe una nota diplomática a Estados Unidos por la realización de las redadas? – No, no, no está contemplado, aseveró.