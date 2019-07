Sueños telúricos de playoff y titanes de la NFL: lo que viene en la Bahía

Sábado 3 de agosto

Columbus Crew vs Earthquakes

Los jovenazos telúricos han estado muy erráticos en los último años, calificando un año a postemporada y cayendo al siguiente, eso desde 2013. Parece que finalmente han encontrado el ritmo necesario bajo la tutela de Matías Almeyda y están afianzando su posición camino hacia a las finales. Ahora reciben al Columbus Crew, unidad que ha estado por la calle de la amargura toda la temporada ganando apenas 5 encuentros y perdiendo 14, con dos empates en los registros. Los Quakes por el contrario, están a un triunfo para tener la decena, contando 7 descalabros y 4 empates. En papel, este juego se ve trámite para los de San José, que reciben entonces al Crew este sábado 3 de agosto en la cancha del Avaya Stadium. Boletos en taquilla y en sjearthquakes.com.

Sábado 10 de agosto

Cowboys-Niners en Santa Clara

Los 49ers tienen dos compromisos muy interesantes con equipos muy buenos. En pretemporada se enfrentarán a los Vaqueros de Dallas, que por ahora están resolviendo el problema de darle o no más dinero a Ezekiel Elliot, potente y veloz corredor que es una de las pocas armas ofensivas que tienen. Ezekiel dice que si no hay más paga, no se presenta ni a campamentos ni a juegos. No creemos que la situación vaya a crecer a los extremos a los que llegaron los Steelers de Pittsburgh con Le’Veon Bell, quien no jugó toda la temporada 2018 y ahora viste los colores de los Jets de Nueva York. Y ya que hablamos de los Steleers, estos serán el primer rival de temporada de los Niners en Levi’s Stadium, pero de eso hablamos en las siguientes entregas. Por lo pronto, esperamos que ya hayas comprado tu boleto para el duelo contra los Vaqueros, porque se acaban rapidísimo. Dalla vs SF, sábado 10 de agosto en Levi’s Stadium. Detalles en 49ers.com.

Pretemporada en Oakland: Rams vs Raiders

Parecía que los Raiders no iban a jugar pretemporada en casa, pero resulta que sí está agendado un compromiso con los Rams de Los Ángeles (mismos que cayeron el año pasado en el Super Bowl frente a Tom Brady y los Patriotas en uno de los juegos más aburridos de los últimos años). Los Rams se armaron de algunos veteranos importantes en el descanso de temporada, entre ellos el famoso apoyador melenudo Clay Mattehews III, toda una leyenda con los Empacadores de Green Bay. También llegó Eric Weddle, un profundo letal que jugó 9 años con San Diego y pasó los últimos 3 con los Ravens de Baltimore. Mismo sábado 10 de agosto, igual que los Niners, nomás que los de plata y negro empiezan más temprano, a las 5pm. Raiders.com para más información.