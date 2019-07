Los jugadores del Barcelona no tendrán que llegar en metro a los entrenamientos

Seat Cupra sustituirá el patrocinio de Audi

Ahora que el FC Barcelona rompió 13 años de relaciones comerciales con Audi, un nuevo actor aparece en escena para quedarse con el patrocinio antes otorgado por la marca alemana: Seat, a través de su sub marca más deportiva: Cupra.

De acuerdo con reportes de Palco 23 y Mundo Deportivo, el club blaugrana no quedará a la deriva en este sentido, ya que se espera que antes del arranque de la temporada 2019-20 el club pueda firmar el contrato con este nuevo patrocinador.

Je suis hypé. (Désolé pour le %) pic.twitter.com/GuLjPqdtQe — Actualite – Barça (@BarcaActualite) July 15, 2019

Según lo publicado en los medios arriba mencionados, los principales motivos por los que los culés cambiarán a la marca alemana por la española son: que ésta última aumentará la cifra pagada por Audi de 5 millones de euros ($5.6 millones de dólares), que Seat Cupra no exigirá a los futbolistas que lleguen en sus unidades al Camp Nou y a la Ciutat Esportiva, algo que sí sucedía con el patrocinador anterior (aunque no siempre se cumplía) y, sobre todo, que la firma participará en un proyecto de movilidad del club, algo no sólo involucra autos, sino también motos, bicicletas y patinetes eléctricos.

🤝 • Radio Kanal Barcelona 🚗 • La marque de voitures sportives Cupra, appartenant au groupe Seat, va devenir la nouvelle firme de véhicules officielle du FC Barcelone. pic.twitter.com/POGEjvVyZT — FCBFR (@_FCB_FR) July 16, 2019