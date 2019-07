Gobierno mexicano pide a alcaldes contratar a centroamericanos

Ediles de zonas de cruces migratorios rechazan sugerencia de López Obrador

MEXICO – Azorados por la presión de disminuir los flujos migratorios indocumentados hacia Estados Unidos, las autoridades mexicanas enviaron a un mensajero al estado de Veracruz. El subsecretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, llegó al sur de la entidad con un as bajo la manga y toda la actitud diplomática para persuadir a ocho alcaldes de tomar una decisión urgente.

“Ayúdenos a contratar a centroamericanos”, soltó en la reunión de un hotel de la zona.

Los presidentes municipales de Coatzacoalcos, Acayucan, Jáltipan, Texistepec, Olula, Ciudad Islas, Rodríguez Clara y Córdoba tomaron aire. Muchos de ellos llegaron al poder de sus municipios ––por donde cruza el mayor flujo migratorio del país por ser la ruta más cerca hacia Estados Unidos–– gracias a la inercia del voto a favor de Andrés Manuel López Obrador y Morena, negarse a esta petición, pensaron, sería una especie de deslealtad y traería consecuencias.

Por otro lado, las cuentas para pagar esa nómina no les salen porque la idea es que se contrate a por lo menos un centenar de guatemaltecos, hondureños o salvadoreños en cada alcaldía con un pago de alrededor de seis dólares por día (120 pesos), lo que por mes resultaría en alrededor de 200 dólares por migrante o sea 20,000 dólares en total.

El subsecretario de Bienestar les dijo que al menos debe ser por tres meses y eso puso las calculadoras a reventar. Básicamente porque los municipios no tienen dinero de sobra ni finanzas sanas, dada la costumbre de políticos de dejar las arcas endeudadas a sus sucesores y ahora los presidentes municipales están con el alma en un hilo, según confesaron a diputados aliados.

No están muy seguros de que el gobierno federal les reembolse el gasto, como ha prometido, y les pesa que no se atienda el desempleo local, por lo cual, sólo el edil de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, aceptó hasta ahora la propuesta federal. “Serán empleos temporales”, adelantó sin saber dónde los colocará, qué podrán hacer, qué requisitos deben cumplir o de dónde saldrá la lista de empleados.

En un afán por tranquilizar al resto de los presidentes municipales, el legislador federal Valentín Reyes les dejó entrever que no están obligados, que pueden rechazar la sugerencia. “Es facultad del ayuntamiento contratarlos (o no)”, comentó en una visita al estado que la prensa documentó puntualmente.

Desde un ala más radical, el edil de Medellín de Bravo, también en Veracruz, Polo Deschamps, del partido Movimiento Ciudadano, salió a la twitter en las últimas horas y plantó la cara al presidente quien teme que, de no ratificarse el tratado comercial con Norteamérica (T-MEC) que libera a México de impuestos por exportaciones a EEUU, se le venga una crisis económica mayor encima. De todos modos Deschamps soltó: “Yo le digo de una vez que no cuenten conmigo”, dijo para adelantarse al arribo de algún enviado a su municipio. “Mejor les voy a enviar una lista de los medellineses que no tienen empleo”.